從主播轉戰主持，去年拿下金鐘獎自然科學及人文紀實節目主持人獎的吳奕蓉，首度在《大桔大利 闔家平安》挑大樑擔任女主角。她在劇中飾演一位追求愛情的單親媽媽，上有失智老母親、下有弱智兒子，擔心兒子自己無法滿足生理需求會鑄下大錯，因此在劇中還有幫兒子打手槍的內容。吳奕蓉笑說，因為拍攝時是憑空抓、做出動作，有時候不小心晃太大力，還會被攝影師糾正：「手的動作小一點，沒這麼長啦！」

除了打手槍不能太遠、太高或太低之外，她在劇中還要菸不離手，從沒抽菸的她為此每晚一根煙集訓，練到後來架式十足，老公虧她看起來就像老菸槍！她表示，原本以為可以騙過鏡頭，怎知導演在後製剪接時還是看出些破綻，硬是被剪掉許多抽菸畫面。除了打手槍、抽菸之外，在劇中追求愛情的她也少不了床戲內容，有時開拍前心跳太大聲還嚇到收音師，直問她：「妳很緊張嗎？」

本劇由榮獲國內外獎項肯定的林志儒導演執導，除全劇在家鄉苗栗拍攝外，也寫進不少自己與母親間過往的對話內容，吳奕蓉笑說，第一次試鏡跟導演天南地北聊了兩小時，聊完就馬上決定由她擔任女主角，讓她直呼不用試戲嗎？

(中時 )