新北市警察局：「你的健康我來顧，不要趴趴走」 19:452020/03/21 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市警察局也仿效醫護人員，在臉書PO出呼籲民眾少去公共場所趴趴走的手寫板。（新北市警察局提供／王揚傑新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市警察局也仿效醫護人員，在臉書PO出呼籲民眾少去公共場所趴趴走的手寫板。（新北市警察局提供／王揚傑新北傳真） 全台確診數已經累積到153例，新北市警局除了努力防制居家隔離民眾外出，更製作宣導圖片「你麥趴趴走，咱來守護你」，告訴民眾阻卻新冠肺炎的漫延，你我有責。 新北市警局表示，未來兩周將會是疫情發燒關鍵期，呼籲大家盡量不要前往人潮擁擠的地方，保持勤洗手、戴口罩的防疫習慣。 (中時 ) #新北市 #市警局 #北市警局 #民眾 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 人物側寫》「桑榆未晚」李乾龍月前預言心境 13:282020/03/17 政治 新北線上補課新規 最高可折抵實體補課50％ 13:522020/03/17 政治 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 大力推動都更三箭 侯友宜：2022年都更案目標可破550件 15:432020/03/18 風格 都更三箭展現成效 侯友宜：2022年目標破550件都更案 15:582020/03/18 財經 質疑政府隱匿疫情 台北上班族慘了 18:072020/03/19 社會 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 侯宣布禁醫院探病 柯P：新北醫院也不多啊 12:392020/03/20 政治 社會熱門新聞 槍殺妙齡女棄屍 狠男才繼承近億家產 - 社會 三重男買春「馬上風」命喪汽車旅館 外籍援交妹嚇到逃逸 - 社會 雲林縣第3例新冠肺炎確診 第3次採檢才陽性 - 社會 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 星宇航線全停擺 K董啟動3策略備戰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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