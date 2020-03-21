新北市警察局也仿效醫護人員，在臉書PO出呼籲民眾少去公共場所趴趴走的手寫板。（新北市警察局提供／王揚傑新北傳真）

全台確診數已經累積到153例，新北市警局除了努力防制居家隔離民眾外出，更製作宣導圖片「你麥趴趴走，咱來守護你」，告訴民眾阻卻新冠肺炎的漫延，你我有責。

新北市警局表示，未來兩周將會是疫情發燒關鍵期，呼籲大家盡量不要前往人潮擁擠的地方，保持勤洗手、戴口罩的防疫習慣。

(中時 )