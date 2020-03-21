南投縣李姓國中生慘遭同學以美工刀刺死，父親悲慟在臉書群組中留言：「還我兒子清白」。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

南投縣驚傳劉姓國中生持美工刀刺死李姓少年命案，死者父親21日凌晨在臉書發文控訴，他兒子罹患妥瑞氏症，從小被以異樣眼光嘲笑，不幸慘遭刺死受害，卻被指稱是先挑釁才引殺機，他要求「還我兒子一個清白」。南投地檢署檢察官進行相驗，訊後將劉姓少年移送少年法庭。

南投縣水里鄉國三劉姓男學生，20日放學途中與16歲李姓男學生發生口角，怒朝劉丟擲美工刀，美工刀刺進李的左頸動脈等要害，經送醫不治。劉姓少年到案供稱，李不但取笑他，還以不雅字眼挑釁，他才怒丟美工刀，原本只想嚇嚇對方，沒想到竟釀成大禍。

南投檢方21日會同法警進行相驗後，初步研判李因失血過多而死，另擇日進行解剖，訊後依過失致死罪嫌移將劉移送南投地方法院少年法庭。

李姓少年父親凌晨在臉書上發文指出，「我兒子從小就有妥瑞氏症，上學時大家都會以異樣的眼光看他嘲笑他，比較過分的也會以言語譏笑，今天我們是受害者，但是每一則新聞都是說成我兒子去挑釁別人」，並要求要「還我兒子一個清白」。

受害少年父親的發言，引起不少網友留言「請節哀」、「請保重」等語安慰，還有網友呼籲「希望大家多多瞭解妥瑞氏症，多瞭解、多宣傳，也許就能減少許多的憾事發生了」。

行兇劉姓少年的父親，在法院得知兒子涉及殺人或傷害致死等重罪被移送少年法庭，情緒崩潰抱頭蹲靠在牆旁。他說，雖不清楚案發過程，但是「真的很抱歉」，「很對不起死者及家屬」，會想辦法儘量彌補。劉姓少年家屬也到死者靈堂祭拜。

(中時 )