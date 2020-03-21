民視2020年歌仔戲電視劇《孟婆客棧》21日舉辦開拍記者會，由唐美雲擔任總製作人，邀請吳念真、柯一正、吳定謙擔任導演，並率領小咪老師、王金櫻老師、蔡振南、方馨、許富凱、方宥心等人擔綱演出。

唐美雲表示為此劇籌備2年多，保守砸下9千萬元，連攝影設備都是選用電影規格來確保畫質，並在攝影棚蓋了快2層樓的客棧，她分享新冠肺炎疫情影響，原定跨國合作拍攝全部取消，「粗估損失400萬，但我認為很值得，安全至上。」她不擔心殺青延宕，「但每月仍有基本開銷6百萬至7百萬的壓力。」

唐美雲誇讚方馨、許富凱、方宥心為歌仔戲的演出下了許多苦工，「三位都有參與歌仔戲的經驗，現在則跟著老師著墨在身段和唱腔的練習。」方馨坦言最苦的是轉音太多，「壓力大到做夢夢到上台練習，我卻唱不出來，十分驚恐。」

方宥心的角色是名伶，更是有「戲中戲」的橋段，每回獨自對著鏡子排演，總覺得演出還是稍微怪，「差點跟許富凱抱頭痛哭，也沒機會做惡夢，因為根本睡不著。」她俏皮說因為戲服的剪裁很合身，「有次定裝發現怎麼有點緊，不也才胖1公斤。」

許富凱飾演的是滿腦鬼點子的小諸葛，笑稱接到這角色時爸媽比自己還開心，「爸媽會跟我對劇本，糾正台語的詞，儼然是個得力助手。」

(中時 )