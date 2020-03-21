呂婕菲20歲嫁給知名音樂人涂惠源，從大陸移居台灣10年，夫妻倆期待新生命許久，30歲的她安排近期國內旅遊，和老公拚生牛寶寶，「這麼多年一直沒好消息，心情很緊張、一直想要放鬆，但就是沒辦法，四月想去旅行一個星期」；關於懷孕生子，老公唯一擔心擁有22吋纖腰的呂婕菲，挺著大肚子不舒服。

呂婕菲透露老公已開始想像小孩出生後的情景，「我發現他準備好了，最近只要看到任何可愛的事物，小狗、小寵物，整個人愛心爆棚」，和呂婕菲僅差8歲的繼女也很期待有個弟弟或妹妹，「他們父女倆最近都很喜歡可愛的事物，覺得如果小孩出生了，我很快在家裡就會沒有地位」。

她和老公相差24歲完全沒代溝，結婚10年感情如一，其實兩人的婚姻生活，前面四年是磨合期，「畢竟我20歲就嫁他，那時侯年紀還小、不懂事，小女生鬧脾氣都是一些雞毛蒜皮小事，例如『我要喝水、你怎麼沒幫我開瓶蓋』，都是他安撫我，但他有說過，如果我跟他同年還這樣鬧，他一定跟我說拜拜」，她覺得老公是自己的老師、另一半，也像個媽媽。

呂婕菲去年三月開公司、訓練新生從事演藝工作，擔任創意總監的她，將自己從老公身上學到的發揚光大：「我看過他帶學生時的樣子，希望幫他分擔一些責任。」老公全力支持她創業，「我們都很信任對方，這也是夫妻間最可貴的」，但她擔心自己不能勝任，猶豫不決一個月，「那時侯整個人的能量很複雜，後來我想得很清楚，要有一條新的跑道就讓無所畏懼」。呂婕菲今在角落音樂餐廳舉辦「騎士精神」音樂會。

呂婕菲明晚在角落音樂餐廳舉辦音樂會。（粘耿豪攝）

呂婕菲明晚在角落音樂餐廳舉辦音樂會。（粘耿豪攝）

(中時 )