三重男買春「馬上風」命喪汽車旅館 外籍援交妹嚇到逃逸 19:532020/03/21 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 應召女嚇到落跑。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 45歲余姓男子20日下午二時被發現陳屍三重汽車旅館，據了解該男體型很大，疑下午與一名泰籍應召女子進行性交易時，過於歡愉以致「馬上風」突然暴斃。警方接獲疑似「雞頭」男子報案電話，循線前往時，發現男子已明顯死亡，警方初步勘驗，現場無外力介入，且男子身上並無外傷，排除他殺可能，相驗結果家屬也無異議，警方將進一步釐清案情。 (中時 ) #男子 #警方 #旅館 #三重 #發現 也許您會感興趣 推薦閱讀 徵女模稱要檢視身材 男網友竟摸臀吸乳猥褻 11:572020/03/17 社會 三重高中繁星成績耀眼 錄取人數全國前10 15:512020/03/18 生活 境管效應出現？日收最高7500元 防疫旅館客滿.. 300人候補中 10:122020/03/19 政治 防疫旅館供不應求 將改採「不須檢疫者」去住旅館 13:072020/03/19 生活 北市推「居家檢疫者家人」住滿14天旅館補助7千元 16:432020/03/19 生活 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 馬籍男看守所發燒 已退燒1採陰性 21:592020/03/19 社會 旅館補助7000元遭抱怨不夠 柯：採部分負擔 12:382020/03/20 政治 防疫旅館難尋 苗栗縣逆向操作推安心旅館 09:432020/03/21 生活 防疫期間照辦案 八德警埋伏抓改造手槍 18:422020/03/21 社會 社會熱門新聞 槍殺妙齡女棄屍 狠男才繼承近億家產 - 社會 三重男買春「馬上風」命喪汽車旅館 外籍援交妹嚇到逃逸 - 社會 雲林縣第3例新冠肺炎確診 第3次採檢才陽性 - 社會 女遭槍殺棄屍今解剖 父悲憤：沒判死刑我就幹掉他們 - 社會 星宇航線全停擺 K董啟動3策略備戰 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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