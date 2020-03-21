45歲余姓男子20日下午二時被發現陳屍三重汽車旅館，據了解該男體型很大，疑下午與一名泰籍應召女子進行性交易時，過於歡愉以致「馬上風」突然暴斃。警方接獲疑似「雞頭」男子報案電話，循線前往時，發現男子已明顯死亡，警方初步勘驗，現場無外力介入，且男子身上並無外傷，排除他殺可能，相驗結果家屬也無異議，警方將進一步釐清案情。

(中時 )