《鏡子森林》進入第三季的尾聲！姚淳耀在劇中飾演社交手腕靈活，但真實個性壓抑又憂鬱的社會線記者「侯方平」，本周將跟影帝吳朋奉客串出演的「張再新」黑道老大談判，張再新因涉及毒品買賣，被警方、檢察官盯上，阿侯跟張再興談判的沙石場被大批警力包圍，阿侯成為張再興的人質，場面一觸即發。

姚淳耀21日透過經紀人轉達，他過去除了拍劇照，從來沒拍過宣傳照，加上最近又面臨工作淡季，除了年前就開拍的案子有開工，許多案子都延期開拍，「因此才在宣傳行程空檔拍攝了個人宣傳影像，這是出道十年來第一次嘗試，希望可以多一點戲感，讓更多人看到不同面向。」

經紀人表示姚淳耀會選在平日白天，專程開車到土城的健身房運動，「畢竟較沒人群，還能包場做運動。」近日有感新冠肺炎疫情升溫，他便開始減少搭乘大眾運輸工具，連健身房運動都先暫緩了，「現在他會待在家核心訓練，盡量減少外食，大多親自下廚，雖然他不太會煮，會把米、豆類、燕麥等簡單食材丟在一鍋煮成豆粥。」

(中時 )