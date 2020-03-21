春天賞櫻季到，許多遊客每年此時愛到赴日本賞櫻、在櫻花樹下野餐，但今年全球遭新冠肺炎疫情衝擊，許多人只能打消到日本旅遊的想法，餐飲業者紛紛以日本賞櫻季為題，端出琳瑯滿目的期間限定料理，讓民眾不用出國，也能在餐桌上體驗日本春季的魅力。

主打100種和食吃到飽的餐廳「欣葉日本料理」即日起至5月31日，以各式時令食材，化為餐台上的繽紛春季料理，如鹹甘酸辣的「納豆泡菜軍艦」壽司，用腐竹做成似肉口感的「煮湯葉芽味增」握壽司，或以櫻花蝦酥炸的「若芽三葉揚」天婦羅；還有以春旬幼嫩時魚製成的佳餚，包含浸煮銀魚的「煮白魚細卷」鐵壽司、鮮嫩的「吻仔魚軍艦」壽司等。

料理長也用粉嫩淡雅小缽盛裝料理，讓餐點更有「春味」，「蘭花蚌利匛和」將蘭花蚌鬚、小松葉汆燙冰鎮後浸高湯，蚌肉甜嫩彈牙適合初春時節；揀選牛肩胛翼板肉「春陽嫩牛肉」，高溫油煎再舒肥，肉質粉嫩5分熟潤透多汁，油脂香氣令人難忘；「旬菜春霞和」時蔬搭配豆腐、豆漿及胡麻醬拌成白元和清爽不膩口。

甜點也藏著浪漫春櫻，以櫻花瓣佐鹹梅肉製成鹹甜交織的「櫻舞奶油凍」是本季必嘗；此外，還有入口即化的「宇治抹茶草莓凍」、蔬果特調「山櫻初雪」及「綠野仙蹤」等酸甜飲品，讓饕客從前菜到餐後甜點都能體驗春季的美好滋味。

(中時 )