台中市長青學苑課程，即日起將直接暫停上學期課程。（台中市政府社會局提供／陳世宗台中傳真）

因應新冠肺炎疫情，台中市政府以高標準實施防疫作為，原本長青學苑課程延期至4月6日開學，即日起將直接暫停上學期課程。社區照顧關懷據點方面，自3月23日暫停健康促進活動及老人共餐；將以提供便當、送餐等方式進行關懷服務，讓長輩及家屬安心。

社會局長彭懷真說，台中社區照顧關懷據點提供健康促進、餐飲服務、關懷訪視和電話問安等服務，受到社區長輩熱烈歡迎。因應疫情考量據點健康促進活動場域多為封閉室內空間，為降低近距離傳染風險，將暫停健康促進活動課程。

彭懷真指出，社會局也將暫停原本集中用餐方式，如長輩有用餐需求，改以便當盒讓長輩帶回家食用，社區並將持續提供電話問安及關懷訪視，服務不中斷。

社會局表示，依據疾病管制署公布的流行病學資訊，嚴重特殊傳染性肺炎可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸病人的口鼻分泌物或體液，而增加人傳人的感染風險。

社會局強調，考量65歲以上者為嚴重特殊傳染性肺炎重症高風險族群，應避免參與各類型活動，因此社會局實施高規格防疫措施，照顧長輩與志工的健康安全。

(中時 )