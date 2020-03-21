新冠肺炎重創航空旅遊業，國際航班砍到見骨，台灣已呈現半鎖國狀態，據移民署統計，桃園機場20日實際入出境人數已經跌破萬人，僅剩約9700人次，直逼當年SARS高峰期間的數字。

由於肺炎疫情在全球肆虐，各國紛紛以停航及封閉邊境的方式，阻擋境外移入病例，使得國際間的航班幾乎停擺。移民署國境事務大隊說，桃機20日的原先預估入境人數6200多人次、出境4900多人次，共約1萬1100多人次，但實際入出境人數僅有9700多人次，距離上次破萬是17年前的SARS疫情爆發期間。

由於在肺炎疫情爆發前，桃機每日平均入出境人數可上看13萬人次，而如今已經不到1成，「真的很慘！」，1名資深機場員工表示，此波疫情造成的傷害已經超過SARS，他形容，SARS期間旅客人數還是階梯式的減少，但是新冠肺炎卻是直接探底，更讓人憂心的是，「沒人知道底在哪裡！」

(中時 )