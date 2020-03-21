國民黨新科立委上任問政處女秀引關注，為促使他們漸入佳境，國民黨團昨邀集新科立委中的「政壇白紙特別指導」，黨團總召林為洲建議，每個立委的社群媒體粉絲頁至少衝到5萬名粉絲，才算「及格」。

根據《中國時報》記者報導，國民黨團總召林為洲建議，每個立委要經營社群媒體，希望每個立委的臉書粉絲頁逐月增加1萬名粉絲，這個會期結束後達到5萬以上粉絲人數。

報導說，國民黨團書記長蔣萬安提醒，在野黨監督行政部門天經地義，但質疑方向、議題掌握要更加謹慎，要避免被外界見縫插針、斷章取義；防疫當前，要站在民眾立場為民喉舌，確保紓困經費盡速交到人民手上。

國民黨新科立委葉毓蘭在臉書表示，「大家救救我，好嗎？」葉毓蘭懇請各位好友撥冗上她的粉絲專頁按讚，否則她恐怕很難達成黨團要求的目標：5萬粉絲！

葉毓蘭不忘幫自己宣傳說，在國民黨被817輾壓之後，難免覺得前途坎坷，因此她加倍努力，為了做好這個工作，在不同的委員會穿梭，把握每一個為警消發聲的機會。也希望可以達成臉書粉絲5萬的目標，希望大家救救她！

(中時電子報)