根據外媒報導，由於新冠肺炎疫情暴露日本供應鏈過度倚賴中國的風險，日本政府將計畫擴大跨太平洋夥伴貿易協定（TPP），把更多亞洲經濟體，像是泰國、台灣、印尼與菲律賓納入其中。

身為許多日本汽車大廠的生產重鎮泰國將是第一個鎖定目標。泰國最快將在4月宣布加入TPP。另外台灣、印尼與菲律賓也被視為加入該貿易協定的潛在對象。

目前TPP共有11個會員國，分別為澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。

(工商 )