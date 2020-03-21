日本想降低對陸倚賴 台灣加入TPP有譜？ 21:052020/03/21 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據外媒報導，由於新冠肺炎疫情暴露日本供應鏈過度倚賴中國的風險，日本政府將計畫擴大跨太平洋夥伴貿易協定（TPP），把更多亞洲經濟體，像是泰國、台灣、印尼與菲律賓納入其中。 身為許多日本汽車大廠的生產重鎮泰國將是第一個鎖定目標。泰國最快將在4月宣布加入TPP。另外台灣、印尼與菲律賓也被視為加入該貿易協定的潛在對象。 目前TPP共有11個會員國，分別為澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡和越南。 (工商 ) #TPP #泰國 #倚賴 #貿易協定 #菲律賓 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球第1槍！菲律賓股市今起暫停交易 08:572020/03/17 財經 《國際金融》防疫！菲律賓股市無限期暫停交易 09:092020/03/17 財經 封島再關金融市場 菲律賓祭出鐵腕防疫 11:442020/03/17 國際 菲關閉股市 國內187檔基金投資 這檔比重最高 12:492020/03/17 財經 日本泰國東歐及美國3州升3級警告 返台須居家檢疫 14:392020/03/17 生活 泰國決定推遲潑水節假期 關閉學校 15:532020/03/17 國際 泰國南部發生炸彈襲擊 18 受傷 17:332020/03/17 國際 菲律賓關金融市場 台187檔基金 受影響不大 04:102020/03/18 財經要聞 專家傳真－取經日韓 切入泰美妝市場 04:102020/03/18 產業特刊 新冠肺炎升溫 泰國新增確診35例創單日新高 15:012020/03/18 國際 財經熱門新聞 油價只猛1天又狂殺！戰犯竟是普丁撂這句狠話 - 財經 美股又崩…台股下波最慘殺到哪？專家給答案 - 即時 心淌血…散戶斷頭股飆漲停！背後黑手是… - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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