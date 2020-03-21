防疫如作戰，卻有人亂傳假消息添亂，前被北斗鎮長楊麗香也被出征，謠傳帶團出國，還傳出北斗鎮公所有團30幾人從土耳其要回來，造成北斗公所上下到處滅火，北斗警分局今天火速將王姓女子通知到案，經偵訊後，懊悔「我錯了」，警方移送檢方繼續偵辦。

北斗分局接獲民眾檢舉，指稱「臉書」上發現有網友未經查證逕自散播請問賴上有在傳「此訊息是真還是假？我剛剛接到消息(北斗公所)北斗有一團30幾人從土耳其旅行團要回來，大家要注意，盡量少吃外食!口罩要戴好，常洗手…」等不實貼文，分局發現該訊息後立即主動偵查。

假消息讓北斗鎮長夫妻一家飽受困擾，連公所上班員工也波即，商圈受影響，警方火速將PO文王姓女子通知到案，案經偵詢後該女表示係因朋友傳私LINE給他此訊息，她想說在公開群組問比較快，故在未經查證下就貿然上架臉書群組，該女子事後表示非常懊悔。

北斗警方局表示，全案依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。」，報請臺灣彰化檢察署依法偵辦。

北斗分局長謝錫釗提醒，若發現不實訊息時，請向警察單位及防疫單位檢舉，俾利調查釐清，呼籲民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，即使出於善意的提醒，也可能涉及散播假訊息的行為，民眾千萬要小心謹慎，以免觸法。

(中時 )