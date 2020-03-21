台灣善種子義工團在3月初進行前置作業，再經水電配管、木工裝潢等，打造2房1廳1衛的一樓房屋。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

台灣善種子義工團專案負責人林其茂說，訪視後決定協助劉男重建新家。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

台灣善種子義工團專案負責人林其茂說，訪視後決定協助劉男重建新家。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

台灣善種子義工團在大眾的見證下交屋。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣中埔鄉劉姓男子7年前父親過世後，獨自撫養弱智的母親及幼小的妹妹，近日家中屋頂需整修、牆壁也倒塌，正苦惱何時才能給家人一個舒適的家時，縣議員陳柏麟主動將劉的困境轉達給台灣善種子義工團，他們到劉家訪視後，決定協助劉重建房子。今日正式完工，縣長翁章梁等人紛紛到場祝賀，感謝義工團為社會增添許多溫暖。

台灣善種子義工團專案負責人林其茂說，當初接獲村長邱成佑通報後，到劉家訪視發現幾乎殘破不堪，長年漏水，決定以約60萬元，協助劉男重建新家，派出180位義工，並花了6個休假日，在3月初進行前置作業，再經水電配管、木工裝潢等，打造2房1廳1衛的一樓房屋。

義工們在翁章梁、中埔鄉長李碧菁、議員陳柏麟的見證下，將新屋的祝福鑰匙交給劉家，並一同享用在地鄉親所準備的「喬遷宴」。林其茂說，義工們在協助蓋屋期間，當地新安壇三城隍爺慈善會理事長陳志成得知短缺善款後，馬上捐贈義工的伙食及住宿，謝謝陳理事長為此案注入一股暖流。

在雲林工作的劉男，假日時常會返家陪伴家人，他表示，非常感謝所有的義工們，以及每位伸出援手的善心人士，靠大家的幫忙才能順利落成。

(中時 )