文化徐玉蓮（左）和4名先發隊友撐滿40分鐘，能夠收下勝利甘之如飴。（杜宜諳攝）

108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級第二場準決賽，文化大學先發五人撐滿全場，雖然最後30秒一波進攻未能追加分數，不過最後5秒守住北市大學朱育勤的攻勢，文化67比66驚險收下冠軍賽門票，文化能否拿下隊史UBA第20冠，就看明天與世新大學一戰。

文化大學教練鄭慧芸感謝碩二的戴宜庭和大四徐玉蓮以學姊身份帶領學妹一起拚的貢獻，「我們平時的訓練很嚴苛，我對她倆的要求也很高，辛苦她們被我『壓榨』了，希望這一切努力，可以在明天冠軍戰有更好的成果。」

對於全場只用戴宜庭、徐玉蓮、莊家淯、劉倩伶及林佳蓉5人的保守策略，鄭慧芸表示：「平常我們會請甲組球隊針對一些對手的打法幫我們增加經驗，這五位球員搭配起來的默契也較好，在重要的關鍵比賽，選擇讓她們去扛下重任。」

徐玉蓮笑說，已經習慣這麼操，也很開心辛苦的練習換來晉級冠軍賽的成果，「一切『壓榨都值得了』！」而明天冠軍賽對手世新今天打了一場三度延長，自己則和隊友撐滿40分鐘，徐玉蓮補充：「或許我們體力上更好吧！畢竟真的平常訓練強度非常高，明天重要的就是要守好世新林蝶這點，她的表現攸關世新勝負，所以一定要守好她。」

文化戴宜庭（後）攻下19分，助隊收下108學年UBA冠軍賽門票。（杜宜諳攝）

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