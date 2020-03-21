新冠肺炎疫情持續延燒，許多校園大型活動停擺，原訂3月底要舉辦的台大校園徵才，也跟著順延。2020年國泰金控校園徵才系列活動全面數位化，21日晚上舉行線上徵才說明會，以「勇闖未知，成為自己的MAKER」為年度主題，由國泰世華銀行董事長郭明鑑領軍直播。

國泰金線上徵才說明會（21）日晚間八點正式上線，由國泰世華銀行董事長郭明鑑領軍，與國泰金控總經理李長庚、國泰世華銀行總經理李偉正、國泰人壽總經理劉上旗、國泰人壽資深副總王怡聰、國泰產險總經理陳萬祥及國泰金控資深副總孫至德，和網紅關韶文透過國泰徵才臉書粉絲團「CATHAY MAKER」開直播，90分鐘的直播秀中，將最新的徵才資訊提供給新鮮人，接受新鮮人最直接的提問，並提供專業的回饋諮詢。

國泰世華銀行董事長郭明鑑在直播中透露他最在乎的人才條件：「我找人一定會看的是integrity和be open-minded，我認為誠信是非常重要的操守，隨著環境一直不斷的改變，唯一不變的就是『變』，我們集團有很多子公司，人才輪調很頻繁，透過輪調也能擴大人才視野與歷練，以開放心胸的思維去處理跨公司的業務，發揮集團綜效。」

國泰金控的高階主管們，也在直播中依序分享「國泰人才發展策略」、「儲備幹部」、「財務精算」、「業務企劃」及「數位科技」等熱門職缺訊息，並於線上解答「最想問國泰的100大哉問」，求職資訊公開透明，讓年輕人透過線上直播互動的方式，了解最即時、最真實的職涯發展路徑及工作環境。參與直播的觀眾還可獲得「求職祕笈懶人包」，內容包含面試必問問題、職涯路徑、工作甘苦談等。

2020年國泰金控徵才全面數位化，不只高階主管們集體直播創先例，每年搶破頭、至少都會收到超過2000份以上履歷的MA招募，錄取率不到3％，今年也加速徵選流程及提升求職者位體驗，首度使用「非同步視訊面談」的方式，透過專屬視訊軟體隨機出考題，並利用AI技術，進行人格特質分析，能偵測面部表情、五官及情緒波動，而求職者錄影回答上傳後，會再利用求職者的視訊內容進行評核，提升招募精準度，也節省求職者實體面試時間。

(工商 )