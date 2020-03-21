在新冠肺炎疫情重創觀光產業之下，台中麗寶樂園的明星設施趁此時人潮較以往少，展開大規模的年度保養，包含全球唯一的垂直斷軌式雲霄飛車「搶救地心」與全球前10大摩天輪「天空之夢」皆在3月進行為期1個月的檢修工作，園區內也加強消毒防疫工作，打造更令遊客安心的遊樂空間。

麗寶樂園園內擁全球唯一的斷軌式雲霄飛車「搶救地心」。（麗寶樂園提供）

「搶救地心」是全球唯一的垂直斷軌式雲霄飛車，刺激度更擠入全球前10名，為海內外遊客慕名前來的遊樂設施，設施總高度49米，旋轉兩圈半，最大離心力4.5G，從高空衝入地底自由落體的快感，刺激度破表，安全機制當然不容馬虎，整座設施原廠設定就有百組感測器，只要瞬間風速過大、下雨或起霧，使感應開關出現保護訊號，就會啟動機制讓列車暫停動作以守護遊客安全。

設施中除了有上百組感測器來感應，氣候不加時會暫停動作以保遊客安全，工作人員每日營運前也需登上10幾層樓高的翹翹板平台，進行保養與檢查，確認安全才會開放，每週還會將列車交換保養，檢測車輪、焊道與潤滑工作，每月則需要花費半天時間進行細部檢查，每年的三月份還會有為期近一個月的年度保養，維修人員1年下來總計要花費超過700小時，才能造就每趟刺激又安全的旅程。

麗寶樂園維修組長周東陽表示，每年定期將馬達與列車送去拆解、清洗、檢查、更換零件、保養，確認使用上安全無虞，組裝完送回樂園，還需以沙包模擬真人搭乘載重測試，多項檢驗全通過，年保才算完成，即使過程辛苦繁雜，但每項步驟都不能輕忽，保障遊客安全是第一使命。

全台最大摩天輪「天空之夢」。（麗寶樂園提供）

而今年「天空之夢」的年度維修保養可說是比以往更嚴謹，麗寶樂園表示，這次首度將胎紋磨耗尚未達汰換標準的驅動輪、燈光線路及鋼索全面換新，同時進行細部檢查保養，而車廂內的座椅、地板、車窗等區域也都做清潔消毒，確保防疫和保養都兼顧到。

(中時 )