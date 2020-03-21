新冠肺炎引發民生物資恐慌搶購潮，在各賣場祭出「限購令」後，經濟部長沈榮津今找來衛生紙、泡麵5大廠商喝咖啡，1小時咖啡喝完，業者當場承諾未來2周，24小時全天候生產。預計在周六、日不休息下，可把產能從7成提升到10成，足敷搶購所需。

前往經濟部喝咖啡的衛生紙、泡麵廠商都是大咖，加起來市占率已達8、9成。衛生紙部分，永豐餘、正隆、金盛世3家都由董事長、總經理出席，泡麵的統一、維力，則是派出代表與會。經濟部由沈榮津帶隊，次長王美花、工業局副局長楊志清陪同。

一開始這些製造商在假日被部長CALL來開會，壓力有點大，會前表情都很嚴肅。不過，歷經1小時咖啡會議後，雙方達成一定共識，因此會後表情輕鬆不少。

對於好市多、全聯、家樂福、大潤發等賣場，實施衛生紙「1人限購1串」政策，業者都表示肯定，認為先從需求端控管。然後生產端，兩個產業都表達願意配合政府，承諾將會連續兩週，24小時全天候生產。

經濟部表示，目前衛生紙、泡麵產能約在6至7成左右，業者承諾不休息，就是六、日不休假，照常開工，如此一周7天生產，可以把產能提升到10成。其實本來供應量就不缺，增產目的只是先把「恐慌性」情緒壓下來。

沈榮津最後感謝廠商配合，說先請大家這兩周把民眾比較擔心的物資衝起來，產好產滿。至於在趕工時所遇到的困難，經濟部會協助排除。

對於衛生紙限買一串，他解釋是因為有極少數人當成在批發、直接買到爆，在熱門的賣場，工作人員一天就得幫衛生紙補貨上架50次。七卡臣（拭尻川）、慶鼻（擤鼻），雖然大家都需要，但限買一串不僅讓大家都可以買，也可避免現場工作同仁補貨補到手軟。

(中時 )