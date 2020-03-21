近期因疫情影響，許多表演藝術活動因此取消或延期，然而21日下午宣布延期的台灣豫劇團節目《天問》卻引發眾怒。原來《天問》原訂21日晚間和22日下午在高雄衛武營演出，前一晚還不受疫情影響熱鬧彩排，準備今天晚上登台，國立傳統藝術中心卻遲至21日下午兩點多，才發布新聞稿宣布所屬團體所有室內演出延期舉辦。消息突然，讓劇迷錯愕。

有觀眾在衛武營粉專留言「也太臨時了吧，當天取消」，也有觀眾說「我們都上車了⋯⋯傻眼」，在台灣豫劇團粉專上也有觀眾表示支持，「為了全民健康安全，延期演出，我們願意等待」。

《天問》改編莎士比亞經典名劇《李爾王》，跨文化結合，戲劇表達張力十足，由國家文藝獎得主、台灣豫劇團藝術總監王海玲領銜主演，內容深度刻劃人生悲歡離合與人性善惡本質，2015年曾於國家戲劇院演出。

如今睽違五年終於要再度登台，傳藝中心卻突然在演出當日下午才宣布延期。也不禁讓人質疑，不只劇團已經辛苦排練準備，有些劇迷是買高鐵票從北到南看演出，雖然現在防疫優先，難道不能提早宣布消息，讓觀眾不用白跑一趟嗎？

國立傳統藝術中心主任陳濟民解釋，為了防疫，傳藝中心在20日已先決定今年台灣戲曲藝術節延期舉辦，影響3月27日至5月17日於台灣戲曲中心演出13檔節目，「但思考過後，認為防疫要做整體考量。所屬劇團演出規模龐大，牽涉的演出人員和技術人員眾多，雖然很突然，但防疫工作還是要當機立斷，今天才會臨時宣布延期。」

陳濟民表示，演出延期的決定已跟所屬劇團國光劇團、台灣國樂團、台灣豫劇團充分溝通，節目也一定會另外找時間演出，不是就此取消，「但今天這樣臨時宣布的確造成觀眾不便，我代表傳藝中心向所有觀眾致歉。」衛武營發布新聞稿表示，已購票的觀眾可在即日起至6月30日，依購票金額辦理退費。

王海玲表示：「接到停演消息很遺憾，但為了防疫和民眾安全，只能先取消。」現年68歲的她在《天問》中擔任主演，飾演「女李爾」一角，戲份吃重，必須又翻又打，「我本來想說，這會是最後一次演出《天問》了，也怕再延後演出，自己的體力會負荷不了，但目前我還是會好好顧自己的體力，希望來日與觀眾重逢。」

(中時 )