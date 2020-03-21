國內防疫在最初階段嚴守來自陸港澳入境者，但近日隨著歐美返國者確診率暴增，部分人士認為是輕忽了對歐美的防疫、封關等相關防堵措施做的太慢。

台北市長柯文哲21日也直言，醫療專業大家都很清楚，但涉及政治、外交會稍微忌憚；例如我們在禁伊朗、大陸入境方面很決斷，但要停掉英、德，「還在想時大使就來談」。但也有人認為，封鎖邊境牽連甚廣，民眾應多給政府一點信任。

中時電子報特舉辦網路投票，請問網友，相較於嚴防陸港澳，台灣對歐美防疫是否太慢？

截至21日9時許，共有1594人投票，竟有1538票認為政府對歐美防疫做得太慢，占總投票數96％。只有52票、3％的票數不認為太慢。

根據疾管署資料，至21日為止，153名確診案例中，廣義上從歐美返台感染新冠肺炎確診者總計108人，但是自大陸港澳入境者僅有12例，境內感染有33人。

在此情形之下，96％的票數認為政府對歐美防疫做得太慢，實在也不意外。

(中時電子報)