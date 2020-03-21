深圳今天（21日）傍晚舉行疫情防控工作新聞發布會，宣布深圳籌集的逾30萬個各類醫用口罩、數千份新冠病毒核酸檢測試劑盒及少量防護服等抗疫物資，已分批起運，捐往義大利米蘭、南韓釜山、日本大阪、瑞士伯恩等4個國家的8座友好城市。

除了這批物資外，目前在全球防疫行動中，也不乏深圳高科技公司的捐輸。深圳市委外辦副主任孫懷忠表示，華大基因生産的核酸檢測試劑盒已透過各種管道對外捐贈超過2萬人份，已馳援60多個國家和地區，試劑盒國際訂貨量接近80萬人份。

在武漢和深圳落地的「火眼」實驗室也正對外開展合作；大疆公司在義大利、西班牙等國用無人機實現空中消毒殺菌、物資投遞等。未來，深圳計劃陸續向南韓、日本、義大利、西班牙、英國、保加利亞、荷蘭、阿根廷等16個國家的友城，捐贈醫用口罩、防護服、免洗消毒液等抗疫急需物資。

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(旺報 )