因應新冠病毒，居家隔離就是哪都不能去，西甲豪門皇家馬德里的前鋒尤維奇（Luka Jovic）上周竟然搭機逃回祖國塞爾維亞，成為防疫大漏洞。氣得塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）生氣宣布：「再違反隔離規定就抓起來！」

22歲的尤維奇聲稱是在皇馬醫療團隊的建議下，從西班牙回到塞國首都貝爾格萊德，與效力義乙阿斯科利的前鋒尼可維奇（Nikola Ninkovic）雙雙成為箭靶，尤其西班牙和義大利是新冠疫情最嚴重的兩大歐洲國家。

「他們一個住在旅館，另一個住在自己的公寓，」武契奇提到兩個做出不良示範的足球明星，「只要他們離開這些地方，就會被逮捕。我想他們已經後悔自己的行為，但我要清楚強調，民眾的生命安全遠比他們的荷包重要。」

尤維奇去年以6000萬歐元的轉會費加盟皇馬，卻只貢獻兩顆西甲進球。皇馬因為同訓練基地的籃球隊員確診新冠病毒，連足球隊都要居家隔離。但皇馬隊醫認為尤維奇最近為肌肉傷勢所苦，建議他回家休養，上演被隔離者還能搭機回國的荒謬情況。

「我為自己行為可能造成他人危險而道歉，」尤維奇表示，他在西班牙檢測新冠病毒為陰性，在俱樂部的同意下，他決定回到塞國陪伴家人，「當我抵達塞爾維亞，再次篩檢仍是陰性反應。很抱歉有人給我不專業的建議，沒有告訴我自主隔離的正確做法。在西班牙仍允許我去藥房或超市買東西，但在這裡的規定不一樣。」

(中時 )