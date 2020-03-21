2020美式足球超級盃中場秀（Super Bowl Halftime Show）是每年全球盛事，今年首度請來兩大「拉丁天后」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、夏奇拉（Shakira）擔任表演嘉賓，不僅刷新廣告牌價，今年50歲的珍妮佛羅培茲重新穿回20年前禮服，完美身材「大側漏」更成超級話題！其實「翹臀珍」與台灣淵源頗深，這次為廣告亞洲區代言，珍妮佛羅培茲秘密尋找人選，最終選中來自台灣的模特兒楊涵婷。

今年珍妮佛羅培茲在美式足球超級盃中場秀上，與11歲愛女精彩對唱，50歲、育有2子女的他還重新穿回20年前VERSACE禮服，完美身材、熱力演出點燃全場宛如狂野嘉年華。隨畫面轉播，全球再次被這位拉丁天后的魅力席捲。電視轉播廣告牌價也隨之再創新高，由去年的每30秒要價524萬美元（約1.6億台幣），刷新每30秒便要價560萬美元（約 1.7 億台幣）！

珍妮佛羅培茲（圖／狂減王提供）

珍妮佛羅培茲多次被輿論要求「該減肥了」，歷經多次減肥、復胖，這次在全球關注的超級盃中場秀一雪前恥，跌破大家眼鏡！珍妮佛羅培茲受訪時表示，自己對「綠色蔬果」非常熱衷，因內含豐富抗氧化維生素；這次重回20歲完美身材，外界也猜他到底有什麼「法寶」？為此，珍妮佛羅培茲也在亞洲尋找合適代言人選，最終在重重嚴苛條件下，選中一位來自台灣的模特兒楊涵婷。

楊涵婷。（圖／翻攝自IG）

據了解，楊涵婷擁有174公分高挑身材與台大碩士高學歷，曾數度在廣告、戲劇、綜藝節目露臉，也被法國頂級珠寶品牌Chaume賞識擔任「幸福大使」，在各大社群與外拍圈頗具名氣。如今楊涵婷以兼容中西優點、宜古宜今的外型，配上清新氣質、優秀學經歷與敬業精神，再獲國際青睞，一舉拿下珍妮佛羅培茲代言廣告的亞洲區代言人，堪稱新一代「台灣之光」，也讓人見識到台灣人才的無窮潛力。

(中時電子報)