中職閉門熱身賽21日由中信兄弟對戰富邦悍將，此戰悍將火力更旺盛，蔣智賢雙響炮包辦4分打點，林哲瑄更在雙方平手時敲出超前轟，助悍將以6比5戰勝兄弟，也拉近熱身賽戰績排名。

此戰雙方分別派出羅傑斯與游霆崴先發，一開賽游霆崴出現不穩，連送2人保送，2人出局後蘇緯達敲安，助兄弟先馳得點。3局上半兄弟多添分數，張志豪、陳子豪連續安打上壘，蘇緯達遭觸身球後形成滿壘，游霆崴再對許基宏丟保送，兄弟輕鬆擠回分數，隨後林書逸敲出2分打點安打，也將游霆崴打退場，兄弟取得4比0領先。

悍將從3局下半開始反攻，蔣智賢對羅傑斯敲出2分炮，接著5局下半陳品捷、胡金龍連續安打攻下第3分，隨後蔣智賢敲出單場第2轟，將分數逆轉成5比4。

兄弟於7局上半趁著悍將高國麟失誤攻占二壘，接著代打的詹子賢建功，敲出追平安打，雙方5比5回到平手。8局下半林哲瑄對鄭凱文的滑球出棒，敲出超前陽春炮，以6比5要回領先，最後悍將派出陳鴻文關門，順利拿下此戰勝利。

此戰游霆崴先發2.1局被敲5支安打，失掉4分，有4次保送、1次三振，中繼的江國豪投3.2局，僅被敲3支安打、無失分，接手的王尉永、林羿豪、陳鴻文都沒有自責分；兄弟先發洋投羅傑斯主投4局，被敲5支安打，包含一發全壘打失2分，吳哲源則是1局失3分。

熱身賽至今，中信兄弟雖仍佔龍頭，不過此戰過後與並列第2的樂天桃猿、富邦悍將僅有1場勝差。

(中時 )