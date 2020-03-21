副總統陳建仁質疑大陸的防疫工作「不透明」「不知檢測了多少人」，還稱大陸將在3月20日之後停止對疑似病例做檢測。陸媒《今日海峽》則比較兩岸防疫工作誰最透明？質疑民進黨政府的防疫工作更透明，你自己相信嗎？

《今日海峽》指出，在只防大陸不防歐美的台灣防疫體系，出現明顯破口，確診病例暴增；反觀中國大陸疫情已趨緩，多地已經連續多日無新增病例出現。3月10日兩架武漢包機相繼降落在桃園機場，361名台胞檢測全部為陰性，代表大陸目前抗疫工作卓然有成。

《今日海峽》質疑，台灣的檢測政策是什麼？大陸強調「應測盡測，應收盡收」，民眾可以隨時前往醫院的發熱門診接受檢測，而台灣的任何醫院都沒有開設發熱門診，其他門診也不開放新冠病毒檢測，對民眾自行申請檢測，也有近乎荒謬的條件限制。

《今日海峽》還點出，大陸公布的個案病例訊息更透明、更詳細、更對民眾負責，疾控部門採集感染者的家、工作店鋪和有關場所的環境樣本，並對相關區域進行消毒。但台灣公布的個案病例訊息，連時間、活動軌跡、病情特徵、收治機構、密切接觸者人數、後續處理等這些最基本的訊息，全都沒有。

(中時電子報)