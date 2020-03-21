摩鐵達人童仲彥專業分析蔡宜芳事件。(影片自21:28開始)

民眾黨美女新秀蔡宜芳因為與大19歲已婚柯文哲心腹張益贍，爆出摩鐵不倫戀情，目前請假1個月反省中；前台北市議員「台灣阿童」童仲彥，近日以金色力量黨主席身分上網路節目《老鵝開講》，更直言張益贍是錯的，背後原因引發全場來賓爆笑。

自詡為「摩鐵達人」的童仲彥，以過來人經歷分析蔡宜芳、張益贍不倫戀事件，直言「張益贍是錯的」，為什麼呢？童仲彥以自己為例，「像我，我都是先上床才做她的保母，我不會做她的保母才把她弄上床」，一席話宛如醍醐灌頂，令全場嘉賓與聊天室網友恍然大悟。

童仲彥更表示曾被說過「你的助理好像你的後花園」這句話是錯的，因為他會讓女朋友來當助理，因為對方可能曾經淪落風塵、生活條件不好，才會請對方來自己團隊好好教她，「但是呢，像蔡宜芳這個我覺得不宜，因為她自己有這麼多粉絲、她有美好前途，益贍喜歡宜芳我覺得是很正常的。」

至於張益贍喜歡蔡宜芳的原因、或是他的婚姻狀態，童仲彥直言這不是外人可以介入想像的，最後不忘強調：「大家記得！一定先上了床才能做保母，不能夠因為你的工作做了保母，然後後來上床，我覺得這個是不對的。」還自爆身為摩鐵達人，他摩鐵積點很多，可以換好幾次免費開房，所以摩鐵的人看到他都直接讓他進去。

聽完童仲彥這番發言，不僅現場來賓笑翻，聊天室網友也暴動留言「了不起 負責」、「主席就是坦蕩」、「邏輯正確」、「台灣阿童真的狂」、「不滑進去不是男人」、「笑死，幹話達人」。

(中時電子報)