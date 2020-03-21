中央氣象局預報顯示，明(22)日天氣與今天相當類似，各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部有零星降雨，各地低溫約20至23度，白天高溫約28至30度，感受暖熱，不過晚間另一道鋒面逐漸逼近，下周一(23)清晨開始降溫，預計影響到下周三(25)。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，明(22)日台灣天氣會和今天一樣舒適甚至微熱，適合將厚重的被子拿出來曬，不過明天入夜開始另一道微弱鋒面掠過北方外海，北部及東部水氣增多再轉陰雨天氣，不過雨勢不會太明顯。

彭啟明指出，明天各地白天高溫約28-30度，各地早晚低溫約20-23度，尤其中南部日夜溫差稍大，早出晚歸的朋友仍應注意適時添加衣物，以免受涼。

明晚鋒面通過帶來的降雨會集中在下周一到下周三，各地雲量偏多，降溫會影響到下周二(24)，之後北部天氣又會轉趨穩定，一直到下周六(28)都會逐漸回溫，不過屆時又有一波鋒面靠近，舉體影響還待觀察。

彭啟明提醒，明天西半部的空氣品質會不太理想，敏感族群的民眾要特別留意。

(中時 )