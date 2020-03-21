有「聲樂界林志玲」之稱的安唯綾，近幾年跨足大陸星版圖，最新作品大陸網路電影《奇門遁甲》19日上線，在電影上線後討論度最高的橋段，正是她客串擔任開場演出的那6分鐘，她在片中飾演又騷又狠的妖精老闆娘「春春」，而這個角色名字的由來，竟然跟她身材有關。

安唯綾難得在螢幕前展露身材。（經紀人提供）

「春春」原本設定叫「波波」，安唯綾笑說：「乍聽下（波波）就知道是身材非常好的老板娘，但因為自身條件沒那麼波濤洶湧，所以在拍攝現場跟導演討論後，決定把波波改名春春了。」她也坦承其實這角色本來是想找成熟有韻味的形象，可是開拍在即，導演與製作人可能也沒找到合適的人選，「最後成功被我說服以志玲姐姐感的老板娘來詮釋。」

安唯綾為角色作功課，參考偶像張曼玉在《新龍門客棧》裡飾演人肉包子店的老闆娘金鑲玉，學習她的豪爽機靈狠辣，也看齊柳岩在徐克執導的2017年版《奇門遁甲》中，化身花想容的美與騷浪，最後還加上張榕容在《妖貓傳》裡演出楊貴妃的那份優雅。

安唯綾補充說：「一直以來我都盡力去嘗試不同的角色，對自己不設限，當一個跟自己距離很遠的角色被認可的時候，那真的是最有力量的鼓勵。」像這次挑戰和自己性格差異大的女妖精，對她而言就是一大突破，同時她也希望今年有機會在台灣拍新戲。

(中時 )