新冠肺炎疫情持續擴大，日前台北某藥局發生60歲婦人購買口罩時，因藥師拿錯健保卡，要求藥師「磕頭道歉」，引發外界熱議。

◎電影反應藥局現實樣態

《台北物語2-獲利者》中徐愛婷表演令觀眾留下深刻印象。（取自官方臉書）

年初賀歲片《台北物語2-獲利者》故事背景即為藥局，飾演藥師的徐愛婷本身就是專業藥師。在片中她時時需面對千奇百怪的客人。她表示，片中藥局發生的種種跟現實幾乎沒有兩樣，「過去我曾在傳統市場旁的藥局服務，遇過各種怪客、奧客。」

當時她曾遇客人搶、偷，甚至有老翁裝作需攙扶樣趁機性騷，還有奧客故意將整瓶粉倒出要求退費。徐愛婷說：「一般印象中，藥師不像醫生備受尊敬、又不似護士甜美親切，而為了應對各種患者、客人，藥師多半感覺很兇。」某次，藥局隔壁餐廳廚師作勢要脅老闆娘性命，「周圍的人看到竟然沒有人報警，也沒人敢讓老闆娘到自家來避難，我就把藥房門關一半讓老闆娘躲進來。」她的俠女作風解救一場危機。

◎向最前線防疫戰士以歌致意

徐愛婷說：「業務繁重時，無法把時間精力一直耗在一位狀況特殊的客人身上，有時索性乾脆就照對方希望做，請對方離開現場。」這次疫情延燒使全世界口罩短缺，但台灣實名制、口罩地圖等防疫政策，倍受各國讚賞。徐愛婷說：「實名制上路後，藥局時有轄區員警前往關心狀況，真的感激他們的守護。」。

為向抗疫英雄們致敬，歌聲不錯的她與財團法人中華身心障礙者職業技藝協會創會理事長陳土金、文化大學學生王儷晴合唱了一曲〈我們謝謝您〉致謝，在《台北物語2-獲利者》驚喜演出的名音樂人鄭知明也參與作曲，透過樂聲向最前線醫護防疫戰士致意。

此外，《台北物語2－獲利者》製片余峰銘表示，年初電影上映後因遇新冠肺炎疫情初期，讓不少觀眾向隅，為此正積極五月之後重新上映。

(中時 )