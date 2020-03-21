UBA》健行力退中州 2連霸只剩一關 衛冕軍健行科技大學今天在UBA公開男一級準決賽面對中州科技大學，健行在決勝節曾被中州追到只剩5分領先，但透過一波12比1關門，終場健行87比71擊退中州，距離隊史首次2連霸，只剩明天對台灣師大一戰。

建行此役以後衛谷毛唯嘉18分最高，隊友石博恩15分、17籃板，新人王熱門簡廷兆13分；中州以外籍好手斑霸38分、13籃板。

(中時 )