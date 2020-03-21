UBA》健行力退中州 2連霸只剩一關 21:302020/03/21 中時 陳筱琳 、 杜宜諳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 健行谷毛唯嘉（中）攻下18分。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 UBA》健行力退中州 2連霸只剩一關 衛冕軍健行科技大學今天在UBA公開男一級準決賽面對中州科技大學，健行在決勝節曾被中州追到只剩5分領先，但透過一波12比1關門，終場健行87比71擊退中州，距離隊史首次2連霸，只剩明天對台灣師大一戰。 建行此役以後衛谷毛唯嘉18分最高，隊友石博恩15分、17籃板，新人王熱門簡廷兆13分；中州以外籍好手斑霸38分、13籃板。 UBA》文化五人撐全場奪勝 徐玉蓮：壓榨值得了 UBA》台師大記取教訓 力退輔大重返冠軍賽 (中時 ) #健行 #中州 #UBA #2連霸 #力退 #谷毛唯嘉 #簡廷兆 也許您會感興趣 推薦閱讀 UBA》女子組四強分析-世新大學 16:282020/03/17 體育 UBA》女子組四強分析-佛光大學 17:242020/03/17 體育 UBA》女子組四強分析-文化大學 17:432020/03/17 體育 UBA》女子組四強分析-台北市大 17:592020/03/17 體育 UBA》周末決戰小巨蛋 台師大要像個男人拚 17:222020/03/18 體育 UBA》北市大身材偏矮 錢薇娟：小辣椒要更辣 18:032020/03/18 體育 中央代管台中州廳30年？盧秀燕：拒絕私相授受 18:052020/03/20 政治 UBA》「佛新對決」三度延長 世新氣走衛冕軍佛光 15:312020/03/21 體育 UBA》台師大記取教訓 力退輔大重返冠軍賽 18:282020/03/21 體育 UBA》文化五人撐全場奪勝 徐玉蓮：壓榨值得了 20:272020/03/21 體育 體育熱門新聞 英美體壇發聲：東奧該喊停了 - 體育 東奧如期舉辦 美媒：別作夢了 - 體育 SBL》聚賭被抓！成力煥認錯仍遭台啤開除 - 體育 皇馬球星隔離還回國 總統：再亂跑抓起來 - 體育 MLB》去年簽45億合約 紅襪王牌賽爾今年報銷 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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