新冠肺炎疫情肆虐，不少餐飲店、旅遊業都大受波及，張文綺21日受訪談到旅遊規劃和老家鹹酥雞生意近況。她向來與家人的感情非常好，本安排在3月分要去北越的家族旅遊卻因疫情取消，「二月初就決定不出國了，6人訂金總計1萬元全數認賠。」她感慨地說雖然是自費旅行，取消了當然會覺得可惜，「可是大家就應該要共體時艱。」她擔心疫情更加失控，祈禱疫情趕快平息，回歸到正常生活。

她的家人在高雄小港經營鹹酥雞店，生意未受太大的影響，但她發現到，「以往會有一些觀光客，現在幾乎沒有了。」目前也未因疫情影響去調整跟外送平台合作來增加營業額。她坦言很幸運地都有固定配合的廠商，目前供貨都還算穩定。

她貌似對賣場食材大搶購的現象感受不深，「冰箱內都還有食物，每次錄影都會提供便當或餐點，不擔心囤食材這件事情。」這次衛生紙意外成了民眾喊搶的熱門商品，她反而興起一股自我危機意識，並說：「哇！這麼一說，我好像該去買衛生紙了。」

(中時 )