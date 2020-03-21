馬來西亞鬼才黃明志創作詞曲、自導自演的2020高雄觀光主題曲〈出去走走〉，21日晚間在他個人官方臉書全球首播，MV裡黃明志坐在1台貨車上，走遍高雄各處景點，片尾彩蛋還有市長韓國瑜入鏡請黃明志喝咖啡，卻被誤認為是郭子乾、蘇貞昌，笑翻網友。

高市觀光局長邱俊龍說，這支MV從2月開始籌畫，拍攝過程更是保密到家，對於歌詞、MV表現手法，觀光局完全尊重黃明志的創作發想，並全力配合。

〈出去走走〉歌詞提到高雄許多行政區，曲風活潑超洗腦，聽1次就能朗朗上口，MV也相當有創意，黃明志透過旅人的視角，透過貨車上的行動房間，帶觀眾遊覽高雄知名景點，包括愛河、中央公園、旗津、蓮池潭龍虎塔、六合夜市、衛武營迷迷村等，更深入茂林、美濃、岡山等地，跟著原住民朋友唱歌跳舞，行銷高雄美景、美食和人情味。

MV最後還有彩蛋，睡著的黃明志被人叫醒，原來是市長韓國瑜親自入鏡，黃明志好像認出他來，卻指著韓叫「郭子乾、蘇貞昌」，還要跟「郭子乾」拍合照，尷尬的韓國瑜直否認，還說要請黃明志喝高雄最好喝的咖啡。

邱俊龍透露，〈出去走走〉MV在高雄花了3天2夜拍攝，市府全力協助，希望這支MV公開後，能讓大家看到高雄的好風光。

據了解，高市觀光局原本與黃明志團隊敲定下周舉辦MV首播記者會，大肆宣傳這支觀光主題曲，但黃明志認為，新冠肺炎疫情趨於嚴重之下，應該提早發布MV，呼籲大家到高雄安全旅遊，到戶外多曬太陽、適度運動，因此決定提前在今晚在網路首播，下周則改為開記者會公布MV拍攝過程花絮。

(中時 )