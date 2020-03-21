德國新冠肺炎確診死亡率維持在低水準。德國專家認為，這要歸功於德國強大的疫情監控體系、檢測能力和重症醫療能力，但能否繼續保持低病亡率，取決於能否控制疫情快速蔓延。

據德國媒體NTV21日報道的最新數據，德國新冠肺炎累計確診病例已超過2萬例，據德國疾控機構羅伯特·科赫研究所20日公佈的數據，目前德國新冠肺炎死亡病例共31例，病亡率遠不到1%。

德國亥姆霍茲傳染研究中心流行病學科負責人克勞澤認為，目前病亡率較低有幾個原因。

新華社報導，首先，德國很早得到預警，德國科研團隊1月初便開發出快速檢測試劑，羅伯特·科赫研究所也公佈了詳盡的病例定義等指導文件。

其次，德國在很早期便對疑似病例進行檢測，發現患者。這樣做有助於為患者提供最優化的治療，而不是在患者疾病惡化之後才提供治療，有效控制了需要輔助呼吸的症患者數量。要做到這一點，需要非常靈敏的疫情監測體系來發現患者，儘早診斷。

有關檢測能力，德國有很多不同層級的實驗室能夠進行檢測，較為靈活。這也是德國一個「重要優勢」。羅伯特·科赫研究所稱，德國每週最多可進行16萬次新冠病毒檢測。

從醫療保障能力看，專家認為德國相對於人口的醫生數量、床位數和呼吸機數量在全球處於較高水平。據統計，德國有約2.8萬個重症病房，配有2.5萬台呼吸機，雖然目前大多數已佔用，但絕對數量仍有一定優勢。德國重症監護水平一流，輔助呼吸並不是一件容易操作的事，但德國醫生業務能力很高。

此輪疫情開始後，德國採取重症患者住院治療、輕症患者居家隔離自愈策略，著重救治重症患者。以柏林為例，截至當地時間16日中午，283人確診感染，其中只有16人住院治療。隨著德國確診病例迅速增加，接下來低於1%的病亡率能否保持還取決於能否有效控制感染人數。

目前，德國已實施關閉學校、公共設施、餐館酒吧等嚴格的防疫措施。專家表示，如果沒有這些措施，呼吸機佔用率會大幅增長。

(中時 )