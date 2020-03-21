近日國內爆發許多境外移入新冠肺炎病例，引來民眾人心惶惶，溫昇豪19日在臉書上傳《犀利人妻》的改編影片，呼籲民眾「疫情期間請減少趴趴走，聽某嘴，大富貴。」沒想到詼諧幽默的台詞讓許多網友開懷大笑，隋棠20日轉發後還不顧形象嗆溫昇豪：「被我前夫氣死，大家聽話好嗎？」

溫昇豪21日受訪時說第一眼看到影片的當下是非常開心的，「這支短片是馬來西亞的朋友傳給我的，在當地瘋傳，看完真心覺得很好笑。」他分享之前還聽過柬埔寨版和拉丁文版的對話，「馬來西亞文聽起來是蠻好玩的。」 他表示前天《火神的眼淚》殺青，原打算戲拍完要到國外拍戲， 「因為疫情影響，就看四月分能不能成行，這幾天都會待在台灣陪家人，然後找時間去運動。」

他平時就會有健身習慣，這段期間也觀察到公有的運動中心因疫情暫停開放，私人健身房尚未受到影響，常去的教室也會嚴格要求，每隔半小時左右由教練和員工負責噴灑酒精，「上課時還會把窗戶打開，讓空氣更加流通，這塊挺好的，目前沒太大問題。」

被問及是否擔心女兒小晴天去學校上課受到疫情影響？「基本上是照著政府法令走，沒什麼好擔心，做好自我健康管理即可，沒什麼好恐慌的。」他語重心長說：「把自己照顧好 ，不要讓自己列入危險，也不要把自己的危險傳染給別人，這比較重要吧！恐慌無濟於事。」

《犀利人妻》當年捧紅了飾演負心漢的溫昇豪，影片一推出瞬間勾起影迷回憶，劇情橋段被改編成馬來西亞文版，呼應時事重新設計對白，只見影片中的隋棠梨花帶淚對溫昇豪吶喊：「不要到處趴趴走、不怕被病毒感染嗎？我很擔心老公你中病毒！要吃麵我買的還不夠嗎？」影片中的溫昇豪逗趣回：「我想喝咖啡和吃麵，在店內喝和家裡吃是不一樣的。」毫無違和感的劇情走向和台詞搭配笑翻不少人。

(中時 )