面對國內企業世代交替之際，外貿協會、台灣微軟與美國在台協會3月再度攜手，於台中辦事處舉辦「AI加油站」，共有來自中部地區23家企業34位學員參加。貿協董事長黃志芳強調，這波疫情對企業經營影響很大，數位轉型快的公司，更有能力因應疫情挑戰，期望攜手大家一起「轉骨」。

這三個單位去年（2019）年12月曾攜手於台北開辦「AI加油站」高階培訓課程，獲企業好評，因此3月再度聯手於台中開辦。台中市進出口公會理事長王連應、台灣手工具工業同業公會副理事長黃武勝到場共襄盛舉。

黃志芳表示，每個公司都應視自己為數位公司，未來的趨勢將是產業AI化、AI產業化，而在發展至AI之前，企業必須先數位轉型。特別是經過這波疫情的考驗，世界將會大大不同，產業營運的方式必定也將翻轉。期盼通過這一天的腦力激盪，大家共同攜手「轉骨」。

AI 研發中心執行長張仁炯提醒，企業一二代對科技的運用認知往往不同，也造成企業轉型不易，而過去數波的轉型中台灣企業已錯過一些機會，這一波台灣中小企業必須好好把握。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成分享，微軟之所以成為市值最高的公司。是因轉型是以顧客需求為本，同時強調創新。

(中時 )