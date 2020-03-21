新冠肺炎疫情持續打擊全球金融市場，美股再次經歷震盪劇烈的一周，道瓊工業指數出現「死亡交叉」，此為一年多來首見，意味著短期內美股恐持續探底。

道瓊指數技術線型20日出現「死亡交叉」，50日移動平均線摜破200日均線。道指50日移動平均線降至27,109.77點，200日均線降至27,152.64點。

然而根據近期歷史紀錄顯示，道瓊前兩次出現死亡交叉後不久便觸底。道指上次死亡交叉發生在2018年12月19日，3日後道指便觸底，較19日下跌6.6％。

美國新新冠肺炎疫情不斷升溫，美股20日先揚後挫，道瓊指數收盤重挫913.21點或4.6％，以19,173.98點作收，創下2016年10月10日以來新低紀錄。

標普500指數大跌4.3％，報2,304.92點，創2017年2月8日以來新低水準。科技股雲集的那斯達克綜合指數收低3.8％，報6,879.52點。

周線部分，道指全周狂瀉17.3％，標指重挫14.98％，那指大跌12.64％。道指與標指分別較2月12日的波段高點重跌35.1％和32％，那指較2月19日的高點陡降近30％。

恐慌情緒促使投資人囤積現金，拋售傳統避險資產黃金，金價繼3月稍早升破每盎司1,700美元後，迄今暴跌約200美元。

受到全球央行推出一連串財政和貨幣刺激帶動，紐約4月期金20日盤中一度勁升3.1％，終場升幅收窄至0.4％，報每盎司1,484.6美元。金價周線下跌2.1％，前一周跌幅超過9％，創2011年9月以來最大摔幅。

其他貴金屬亦面臨沉重賣壓，鉑金4月期貨20日收高4.3％，報每盎司622.5美元，但全周狂瀉逾16％。

新冠肺炎衝擊基本金屬銅的需求展望，倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅在20日止的一周大跌11％，創下2011年9月以來最大周線跌幅。

(工商 )