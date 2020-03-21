經濟部官員表示，口罩日均產能已超過1,100萬片，單日產能一度衝上1,200萬片，新增32條產線投入生產，產能全開後，加上現在已投入生產的60條產線，及既有產能，4月上旬可達日均產能1,300萬片。

經濟部在2月初採購了60條口罩產線後，行政院日前再加碼9,000萬元，添購30條民生口罩生產線與2條綁帶式口罩生產線，原本經濟部預計在3月底全數交機，不過在口罩國家隊的全力支持下，進度大幅提前。

第二波採購的30台民生用口罩產線中，28條成人口罩機已在20日全數交機完成。28台機器部分已經在口罩工廠完成安裝並測試完成，投入生產，部分則在進行整合，將會盡快上線。一般來說從交機起算十天至14天，將可投入生產。上周的單日產能一度衝上1,200萬片。

另外二台口罩產線為兒童口罩機，經濟部官員指出，要多花幾天時間組裝、調整，預計周二前可以完成交機。至於剩餘二台綁帶型口罩機，較為複雜，需要花費較長時間，交機時間也排定在本周。

至於口罩原料，根據日前進行盤點的結果，目前原料可以供應每日1,500萬片的產能，並持續到6月底。未來若日產能增加至1,300萬片，原料供應仍無虞。

(工商 )