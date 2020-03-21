宅神朱學恒忍不住在臉書開酸「蘇貞昌的小編是不是愛上了挑釁之後被人打臉的快感」(圖／翻攝自朱學恒臉書)

新冠肺炎疫情升溫，自18日台灣確診數破百後，引起不少民眾恐慌，瘋湧各大賣場掃貨，更上演了第3次衛生紙之亂，逼得各大賣場今天(21日)不得不祭出限購令，一人只能購買一串衛生紙。對此「宅神」朱學恒在臉書開酸「蘇貞昌的小編是不是愛上了挑釁之後被人打臉的快感」。

朱學恒在臉書PO文「搶購衛生紙真的很蠢」，接著話鋒一轉大酸蘇貞昌與臉書小編「是不是愛上了挑釁之後被人打臉的快感」，直呼把行政院長的公信力浪費在無聊的衛生紙搶購上實在是沒事找事。文末朱學恒不解表示「到底為何一逢大事就搶衛生紙我至今還是不明白」。

台灣連日確診數直線上升，18日正式突破100大關後，引爆民眾恐慌「洗劫」賣場囤貨，陳時中19日記者會上呼籲民眾不要過度囤貨，但行政院長蘇貞昌卻「逆時中」，當晚在臉書PO文表示「貨很多」，要大家「盡量買」，更得意稱衛生紙目前只開6成產能，若全開會賣不完，民眾也跟著「逆時中」，20日至今，賣場持續湧入大量人潮瘋搶物資，尤其是衛生紙，也逼的各大賣場不得不祭出限購令，以防有民眾買不到衛生紙。

(中時電子報)