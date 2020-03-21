民進黨立委范雲瑜19日在臉書指出，針對以文化行銷台灣，她建議文化部對於最近防疫過程拍攝紀錄片！影片名稱可以就叫做：獨立戰「疫」！

范雲表示，獨立象徵雖然沒有加入WHO，在缺乏國際奧援狀況下，卻擁有備受國際肯定的防疫經驗，並且需要文化以及外交協力來共同推動，跨部會整合行銷台灣。

范雲也稱，文化部長鄭麗君認為這是一件重要的事情，目前已由國立臺灣歷史博物館林崇熙館長啟動資料收集，文化部也會與公廣平台討論，民間若是對這個紀錄片有興趣，可以提出計畫，文化部也會來支持。

根據TVBS報導，民進黨立委范雲受訪時說「是沒有關係的，因為好像是二月的時候，行政院就有這個招標了，那我覺得他們有想到這件事，而且其實價格的數字，以拍紀錄片來講的話，其實並不是很高，我想我們不用擔心，歌功頌德的事情吧。」

有網友到范雲臉書留言護航稱，好棒的提議，如果有幾個小故事就更有趣了！范委員好棒！好委員、會做事，讚！讚！讚！

不過也有人批評，「還沒解除管制就要政府拍片歌功頌德，太荒謬了！」「等疫情過了再說吧」。

PTT網友批評，「相信政府，讚嘆領導」、「黨的偉大，看片就知道」、「范雲只是超前部署而已，相信台灣價值」、「大外宣？」、「跟中共宣傳有87像」、「如果是打算造神，就下去吧」、「吃飽太閒」、「噁心」、「超前部署啦，有意見的都逆時鐘喔」！

(中時電子報)