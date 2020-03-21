新冠肺炎（COVID-19）開始在歐洲肆虐後，義大利成了災情最慘烈的受災國，3月20日，義大利死亡數正式超越大陸，進入自疫情爆發以來最嚴重的一天，單日死亡病例就達627例。由於患者激增，義大利醫院的醫療量能到達級限，甚至連火葬場也因為大量遺體不斷送入而終於不堪負荷。

迄今（21）義大利新灌肺炎確診數為47,021例，死亡數高達4,032例，目前是全球第二嚴重的流行疫區。更可怕的是，確診、死亡數仍不斷增加，根據外媒報導，義大利當地的火葬場已容不下更多遺體，甚至，一些業者正在考慮停止接收遺體。

一位皮亞琴察（Piacenza）的火葬場經理透露，火葬場每天都收到25具棺材，但是他們能夠管理的空間卻只容得下12具棺材。並表示，「遺體數量超出平常，我們不得不進入緊急狀態。我們可能會關門幾天，停止接收遺體，以便能夠恢復一些空間。」

經理無奈表示，鄰近地區都開始將無法處理的遺體送到皮亞琴察的火葬場。「就連貝加莫（Bergamo）也遇到了同樣的問題。」就算從各地運來裝遺體的棺材，但當地火葬場真的「放不下了」！

(中時電子報)