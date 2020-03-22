抹茶控必須衝！繼TSUJIRI辻利茶舗、日本京都茶茶小王子後，全聯We Sweet再度強勢聯名老字號茶舖「伊藤久右衛門」！一口氣推出9款濃翻天的抹茶甜點，從蛋糕到布丁通通不容錯過，其中最吸睛的是「抹茶富士山奶凍捲」，採用京都宇治嚴選抹茶粉製成日式戚風蛋糕以及抹茶奶凍，小巧可愛的富士山頂則是純白奶凍，搭配細緻的莓果餡，猶如浪漫櫻花包圍的富士山，口感豐富多層次，不只好看更好拍！

抹茶富士山奶凍捲。（圖／楊婕安攝）

編輯私心的蛋糕系列第二名則是「抹茶乳酪蒙布朗」！以層層堆疊的抹茶戚風當外層，中間夾進柔滑的乳酪慕斯及宇治抹茶生乳餡，再疊加香濃卡士達，最後擠上帶有淡淡豆餡甜味的抹茶餡，濃郁茶香不愧是擁有180多年的歷史的老字號茶屋。

抹茶乳酪蒙布朗（左）、抹茶起士舒芙蕾（右）。（圖／楊婕安攝）

若是喜歡綿密口感的人，則可以選「抹茶起士舒芙蕾」細緻的起司舒芙蕾加入宇治抹茶製作，上層覆蓋厚厚的抹茶乳霜，內裏加入乳酪內餡，好吃到生天！而「抹茶雙層乳酪蛋糕」是口感清爽酸甜的生乳酪，淋上抹茶甘那許，三層層次十分紮實。

外型亮眼的「抹茶紅豆千層」。（圖／楊婕安攝）

外型亮眼的「抹茶紅豆千層」預估會是人氣王！特製獨家的細膩軟嫩餅皮，層層堆疊抹茶融入香純濃郁的鮮奶油，中間再夾入老鷹紅豆餡，清爽又順口。

「抹茶黑糖起士塔」口感屬於濃郁的重乳酪，淋上香濃抹茶巧克力甘納許，還能驚喜吃到黑糖麻糬。（圖／楊婕安攝）

喜歡塔類的粉絲則不可不吃「抹茶黑糖起士塔」！口感屬於濃郁的重乳酪，淋上香濃抹茶巧克力甘納許，還能驚喜吃到黑糖麻糬，另外「抹茶芝心大福」也藏著大量抹茶粉，搭配乳酪內餡，香味超優雅。

抹茶芝心大福以及抹茶三重奏香緹杯。（圖／楊婕安攝）

「抹茶三重奏香緹杯」則是時尚的代表作，上層是微苦抹茶鏡面及抹茶奶霜，中層有著紅豆慕斯及下層乳酪慕斯與香草戚風結合，多層次相當美味，另外也有清爽版的「濃醇蜜抹茶布丁」，下午茶首選就是它們了！

(中時電子報)