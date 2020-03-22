時序邁入3月，春天的腳步愈來愈近了，38國際婦女節、314白色情人節剛過，緊接著329青年節即將來到，整個3月可以說是充滿節慶歡欣的月份！關於青年節，對於你我來說，可能只是一個會在月曆上出現、不是紅字沒有放假的日子，加上今（109）年正逢周休二日「可能更沒有什麼特別的感覺」……；對此，小編真切地認為，身為年輕人卻對於青年節不熟悉甚至毫無所感，這是很可惜的，本文藉由青年節前夕，從專業保險觀點切入，提醒年輕人及早正視個人「風險」這一塊，更要趁年輕時為自己建構完整保障並打好基礎，尤其是不要自認為年輕力壯就無所畏懼，因為意外是無處不在的，總是來得很突然且沒人料得到、說得準！

迎329青年節籲：依人生各階段做好保障規劃

說到青年節，究竟幾歲可以被定義為青年？聯合國大會將青年定義為年齡介於15歲至24歲的年輕人，世界各國的青年節時間不一，常見以音樂會、演唱會或是研討會等方式慶祝，其中最讓小編印象深刻的是，俄羅斯的年輕人在這一天除了興高采烈參加各種慶祝活動外，也有許多人積極投入義務植樹造林或是協助打掃環境，充分體現了年輕人的活力和熱忱。

近來新型冠狀病毒疫情延燒，超過40萬名的台商、台幹陷入是否返工的難題，也連帶引發台商回流的可能性增大。相對於台商的兩難抉擇，時下年輕人的低薪窘境一如以往，根據《日本經濟新聞》報導，有愈來愈多台灣年輕人前往日本求職，主要是受到起薪低及對於生活不滿影響所致，也直接反映在不婚、不置產等社會現實上，「低薪」與「貧窮」儼然已畫上等號。

除了日本外，其他還有中國大陸和美國都是台灣年輕人鎖定海外求職相當受歡迎的國家。有關台灣年輕人「愛出走」，其實早已不是新聞，問題的關鍵點在於要養活自己已顯得吃力，加上人口老化速度加快，以後可能是「老人照顧老人」的時代，不僅自顧不暇，更是分身乏術……；不過，也正是因為無法預知未來，更要珍惜眼前、把握當下。

眼見國內「身不由己」的年輕人愈來愈多，小花平台保險顧問指出，人生每個時期都該有不同的保險規劃，唯有讀懂自己的需求才能買到最適合自己的保障，以下針對初入職場、手頭不甚寬裕的年輕人提出第一次投保需掌握3個重點：

(中時電子報)