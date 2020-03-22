當不幸罹患重大疾病時，除了必須先暫時離開工作崗位外，接下來就是需要一段時間專心接受治療；然而，在這段治療期間最大的問題是：「不曉得要花多少錢？」因為多數人對於醫療資訊不是很了解，加上對於重大疾病的不確定性，往往使得黃金治療期間無法放寬心接受治療，深怕自己或是家人無法負擔龐大醫療費用，也因此因為沒有足夠的錢而不敢選擇最佳的治療方式。那麼，究竟有沒有什麼保單可以盡早在治療期間或是治療後，就可以先拿一筆夠用的保險金，不再擔心之後龐大的醫療費用？其實是有的，以下聽聽小花平台的說明。

重大傷病險一筆給付保險金就像「及時雨」

小花平台保險顧問梁鴻毅指出，近幾年國內保險公司相繼推出的「重大傷病險」可以作為支持一般民眾最大的醫療靠山，「只要在醫療期間取得健保重大傷病證明，也就是『重大傷病卡』，就可以申請一筆給付重大傷病保險金，其理賠標準明確快速，對於後續的治療及休養絕對有莫大的幫助，就像『及時雨』般。」

儘管重大傷病險自民國103年就已經有保險公司推出，直到近3年經由保險公司和保險業務員不斷推廣和說明，才讓社會一般大眾意識到重大傷病險有關其保障範圍廣、理賠認定標準無爭議等優點，尤其值得一提的是，重大傷病險一筆給付理賠金的方式，也符合當前的醫療趨勢。

梁鴻毅同時也強調，重大傷病險的重要性是與日俱增的，也可以說是人手必備的一張好保單，建議民眾現在就把手中的保單拿出來檢視一番，如果沒有重大傷病險就趕快補足，投保額度最好要在新台幣100萬元以上。

(中時電子報)