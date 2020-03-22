「觀音張景嵐」戴上放大片。（照片來源：PTT）

有「觀音張景嵐」之稱的PTT女網友，對於是否該繼續戴「放大片」感到煩惱，於是發文請網友幫忙選擇，並附上「戴」與「不戴」放大片的照片各一張。不過她甜美電眼實在太吸引人，引發網友暴動，狂喊：妳這麼正這麼有氣質，不需要放大片！

yu0114a (觀音張景嵐)在PTT發文表示，從國中開始就一直戴放大片，戴到現在也有10年了，年紀越大越常常眼睛乾澀，因為眼睛很乾所以都會精神不好。

可是已經很習慣自己戴放大片的樣子，常常一剝掉就覺得自己怎麼那麼醜、臉都變大一圈。且眼白因為長期戴放大片的關係，有點混濁，男友跟同事也都說沒戴很無神。

不知如何抉擇的她詢問眾鄉民：1.繼續戴2.不要戴3.戴但是不要戴那麼大的。都擠？

該文引發鄉民熱烈迴響，踴躍留言「妳這麼正這麼有氣質，不需要放大片」、「人漂亮，瑕不掩瑜」、「夾個睫毛久很水水了，放大片什麼東西」、「眼睛好看沒戴也沒差啦」、「我說實話啦，妳真的很美」。

(中時電子報)