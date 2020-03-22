美國高額的醫療費用，恐不利於抵抗肺炎疫情。即使近日眾議院火速通過紓困法案，仍有一半民眾擔心付不出天價醫療費。這道關卡，會不會成了壓垮川普連任的最後一根稻草？ 世人都在看。

做美國人很好，只要你不生大病。突如其來的武漢肺炎全球大流行，刺痛了美國人民對昂貴醫療體系的恐懼，也造成聯邦政府高達百億美元起跳的財政負擔，更成為總統川普競選連任之路最大的地雷。

美國擁有全球最頂尖醫院，然而醫院的財務，卻架構在全世界最複雜的醫療保險系統上，醫療服務極為昂貴。

美國歷任總統誓言解決醫療服務貴、藥品貴的問題，前總統歐巴馬耗用2任、8年的時間建立全民健保，但川普一上任就全盤推倒重來，希拉蕊在競選期間不斷指責藥廠漫天喊價，壓制藥價成了川普、共和黨與民主黨兩黨議員共同的目標。但要如何壓制，已淪為國會反覆爭吵、提案、政治對決的連續劇，至今仍未獲得有效解決。

美國人生不起重病 巨額帳單 壓垮全家財務

下述是美國武漢肺炎的案例，雖然已是舊聞，卻再度刺痛美國人對昂貴醫療體系的夢魘：財務破產。

住在邁阿密的艾斯科（Osmel Martinez Azcue）在1月10日飛去中國工作6天，回到邁阿密後，發現自己有感冒症狀。艾斯科說，一般情況下，他就去CVS連鎖藥局買個感冒藥就好，但看到中國為了防疫已經全面封城，他覺得自己有義務對家庭與公司同事負責，於是他到醫院主動要求做武漢肺炎的病毒檢測。

邁阿密的傑克森紀念醫院聽到他的陳述，立刻把艾斯科送進隔離病房，穿著全身防護衣的護理師在他進門之後，在他走過的路徑噴灑消毒水，醫師安排做電腦斷層掃描，費用必須由艾斯科自行負擔。

艾斯科只有最基本的醫療保險，沒有能力負擔昂貴的電腦斷層掃描費用。因此，他問醫師，是否能夠先做病毒檢測：「萬一我得了武漢肺炎，就直接讓我出院，我要靠自己撐過來。」艾斯科對醫院表明自己的財力無法負擔武漢肺炎的醫療費用，醫院也同意。檢測結果很幸運，艾斯科只是一般感冒，並無大礙。

兩周後，已經痊癒的艾斯科收到醫院一張總額3270美元（約新台幣10萬元）的繳費通知。艾斯科年薪才5萬5千美元，扣掉所得稅、保險費、健保費、退休金提撥等，每月可用金額大概是新台幣7萬5千元，再支付掉各種家庭開支後，已所剩無幾，銀行存款也不到1萬美元。面對突如其來的3270美元的病毒檢測帳單，無疑是晴天霹靂。

這個昂貴的帳單上了當地媒體，醫院回答記者詢問說，「這是所有費用的帳單，依照艾斯科的健保方案，他應該只要付1400美元，其他可以向保險公司請求給付。」不過，保險公司要求艾斯科「必須檢具3年的醫療紀錄」，證明他沒有利用感冒症狀濫用保險給付。

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(中時電子報)