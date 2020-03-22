武漢肺炎疫情蔓延，醫用口罩、額溫槍成為第一線防疫商品。這波需求來得又急又猛，台灣廠商如何在防疫商機中成功卡位？
武漢肺炎疫情肆虐，口罩熱銷、全球瘋搶，額溫槍更是公共場合絕不能少的防疫用品。有別於過往少量的市場需求，今年額溫槍需求來得又急又猛，市場始終處於供不應求。
「業者過去沒什麼生產、備貨較少。」工研院產科國際所生活與生醫組組長張慈映觀察，作為快速篩檢體溫設備，額溫槍主要用於公共場所，武漢肺炎疫情蔓延至今，公司、學校、餐廳這些過去無須量測體溫的聚集地點，為了防疫，開始大肆購買體溫量測設備，額溫槍再次成為市場寵兒。
在這次疫情中，體溫量測設備企業的業績最有感。擁有紅外線溫度量測技術的熱映光電，2月營收較去年同期成長了200％，同樣接到體溫量測設備急單的血糖檢測設備廠泰博，2月營收也有55％年增率，生產額溫槍微控制器（MCU）的紘康、盛群、松翰，訂單也滿到今年6月。
事實上，驅動這一波額溫槍需求的最大力量，主要來自中國。盛群半導體副總經理蔡榮宗回憶，今年1月22日他才剛到日本休假，「那天我就收到（中國）代理商的微信，說工信部要我們緊急生產40萬台。」
有別於台灣需求2月中才逐步浮現，中國在政府當局的強力要求下，需求極為強勁，蔡榮宗指出，「大陸政策，是把額溫槍當作戰備物資。」為了讓額溫槍能迅速大量生產，中國地方政府也透過補助政策，協助各地符合條件的工廠建置額溫槍生產線。
疫情過後全面收購 中國政府避免生產過剩
為了怕疫情結束後，額溫槍恐有生產過剩的疑慮，蔡榮宗說，中國政府甚至祭出「疫情結束，保證收購」措施，也就是說，疫情結束後，政府會收購生產過量的防疫商品，轉作儲備使用，這讓中國工廠無所顧忌、樂於新設產線，不斷擴大中國額溫槍的總產能。
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(中時電子報)
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