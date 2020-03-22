喜歡真無線耳機(TWS)不受「線」制的體驗嗎？由蘋果(Apple Inc.) AirPods 從 2016 年底帶起的真無線耳機風潮已吹向各品牌，帶給消費者不少選擇。Google 在 2019 年 10 月與 Pixel 4 系列同台發表的 Pixel Buds 無線耳機，近期通過了國家通訊委員會(NCC)的認證，代表取得在台上市門票，即將在台開賣。

根據網路報導，Google Pixel Buds 無線耳機在近日取得 NCC 認證。其中 G1013 是充電盒的代號、G1007 以及 G1008 則分別代表左右耳塞。Google Pixel Buds 可支援 Google 助理，單次充電可以持續使用 5 小時，搭配充電盒則是可以持續使用 24 小時。在 2019 年發表之際，官方曾公布定價是 179 美元。據了解 Google 原本計畫在 Google I/O 2020 (開發者大會)中進一步揭曉更多上市資訊，但因為目前 Google I/O 2020 已因新冠肺炎(COVID-19)疫情而取消，究竟這一款新品會以哪樣的形式在台登場，令人好奇。

Google Pixel Buds 在 2017 年底曾隨著 Pixel 2 系列手機發表過第一代產品，當初雖然是無線耳機，但是雙耳耳塞之間還是有線材串聯。而 2019 年底發表的 Pixel Buds 2 則是真無線耳機，更符合當前主流市場需求。當初在第一代 Pixel Buds 登場之際，Google 在發表會中秀了一下搭配 Google 翻譯服務可即時翻譯的功能；近期，Android 版本的 Google 翻譯 App 也獲得更新，可支援即時轉錄(transcribe)，可以即時翻譯並且呈現以你的慣用語言呈現在螢幕上。目前支援英文、法文、德文、印度文(Hindi)、葡萄牙文、俄文、西班牙文和泰文。這一項功能的推出，對於 Pixel Buds 2 將會是一項十分有利的應用。

當前真無線耳機市場發展蓬勃，各家產品爭豔。除了蘋果 AirPods 已經推出到第三代 AirPods Pro 之外，包含華為(Huawei)、小米(Xiaomi)、三星(Samsung)，還有蘋果旗下的耳機品牌 BEATS，都有不少產品。此外亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、realme 等品牌也都有推出類似產品，消費者可以挑選的選項越來越豐富。

(中時電子報)