美籍華人劉亦菲出道以絕美臉孔和脫俗氣質受封「神仙姐姐」，高顏值的劉亦菲星途被看好，卻因電影《花木蘭》倫敦首映上露齒一笑，無情遭酸顏值崩壞，「神仙姐姐」美名恐成泡影。同時也是「最美王語嫣」的劉亦菲武漢出身，她超狂家世背景也被挖出。

劉亦菲《天龍八部》最美王語嫣 武漢妞有超狂家世

劉亦菲本名安風，武漢妞的她有著超狂的家世背景，爸爸安少康是醫學世家、精通法文，曾是武漢大學的法文教授、中國駐法國領事館的外交秘書，媽媽劉曉莉是舞蹈演員，不過劉亦菲自小父母離異，她跟隨媽媽到美國讀書生活，同時，也受到舞者媽媽薰陶下，從小就展現明星特質，8歲時就獲「童花杯」童裝模特獎冠軍，星路從此萌芽。

早在劉亦菲3歲時看到好萊塢電影海報掛曆，她就和家人說出想當演員的志向，讓家人都非常驚訝，15歲那年，終於實現人生願望，以大陸偶像劇《金粉世家》正式出道，飾演白秀珠一角出道。

沒多久，劉亦菲又在《天龍八部》詮釋「神仙姐姐」王語嫣，扮相宜古宜今的她，輕鬆駕馭《金粉世家》的歐式家人和《天龍八部》的古裝，而身為美人胚子的劉亦菲，更有一張鵝蛋臉、脫俗氣質和吹彈可破的嬰兒肌膚，擄獲不少觀眾支持，再加上這2部陸劇熱播，更讓劉亦菲星運大開。

劉亦菲在2003年來台宣傳《天龍八部》。（圖／本報系資料照片）

接著劉亦菲演出多部古裝劇，在電視劇《仙劍奇俠傳》扮演趙靈兒、《神鵰俠侶》飾演小龍女，氣質脫俗、飄古典美加上形象清純憐人，更是奠定她「神仙姐姐」的美名。而劉亦菲也以李連杰、成龍主演的電影《功夫之王》，成功進軍大銀幕，劉亦菲成功靠流利英文和標誌性的東方臉孔受到矚目。

人美大紅演技也遭質疑 與韓男神譜跨國戀情

儘管劉亦菲出道後就擁高名氣，卻擺脫不了演技生澀的質疑，劉亦菲在2008年毅然放下明星光環，回紐約完成高中學業，儘管劉亦菲2年沒有作品，卻不忘積極投入慈善活動，營造不少正面形象和能量。

經過2年沉澱，劉亦菲陸續演出電影《戀愛通告》、《倩女幽魂》，並在古裝電影《銅雀台》中，1人分飾靈雎、貂蟬2角，更一舉奪下第5屆澳門國際影展最佳女主角獎，劉亦菲也因此走入國際演藝圈，以電影《夜孔雀》入圍第40屆蒙特婁國際影展主競賽單元，再次亮相於國際。

劉亦菲演藝事業亮眼，她也因戲譜出戀情，2015年劉亦菲與韓國男神宋承憲合作電影《第三種愛情》，談出一場轟動中韓演藝圈的跨國戀情，俊男美女的組合一度不被外界看好，但兩人戀情談得穩定且低調，還屢次傳出好事近了，但兩人最後仍不敵繁忙行程加上遠距離，2年多的戀情最後以分手收場。

劉亦菲因為露齒笑而遭酸顏值崩壞。（圖／達志影像）

單身的劉亦菲把生活重心放在事業上，她更主演迪士尼真人版電影《花木蘭》，劉亦菲不只有武術底子和良好英語能力，更放下仙氣，以亂髮接近素顏拍打鬥戲，挑戰自我的決心得到不少稱讚，但劉亦菲日前出席《花木蘭》倫敦首映會時，卻因為露齒笑而遭酸顏值崩壞。

難道露齒笑錯了嗎？其實劉亦菲因為牙齒較小，只要一大笑就會露出大片牙齦，所以常看到她都是抿嘴笑或是淺淺的微笑，無奈這回她在的首映會上罕見露齒笑，卻遭酸不自然、顏值崩壞，不過仔細看劉亦菲在微博分享的照片，不論是自拍或是溫柔地抱貓，露齒仍無損她神仙姐姐的美名，劉亦菲高顏值依舊絕美。

劉亦菲自然地露齒笑，依舊清純絕美。（圖／取材自劉亦菲微博）

儘管劉亦菲的新片《花木蘭》因受新冠肺炎疫情影響，最後宣布全球檔期同步延後，甚至因為劉亦菲來自武漢，在海外被不理性民眾破壞海報，再加上電影上映時間還遙遙無期，也成為劉亦菲的演藝路上的一次大考驗。

(中時電子報)