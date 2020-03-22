美股周五（20日）又上演震盪殺低戲碼，終場暴跌913點，收在19,173點。財信傳媒董事長謝金河表示，美國股市近期漲也千點、跌也千點，絕非底部現象，而是市場人心高度不安，目前道瓊指數摔落到川普打敗希拉蕊的18322點防線，川普如何守護他的馬其諾防線，可觀察4大重要指標。

謝金河在臉書發文指出，現在道瓊工業指數跌到一個敏感位置，就是川普防線的兩大重要關卡，一是川普打敗希拉蕊那天，2016年11月8日指數在18322點；另一是2017年1月17日川普就職這天，指數在19826點。

他說，這兩天道瓊指數最低殺到18917.46，正好落在這個區間範圍內，這正是川普防線，也代表川普揚揚得意的美國經濟表現指標現在打回原形。

「疫情仍然在延燒，川普救市手段盡出，如果美國擋不住疫情壓力，形同在生化戰中趴下來，美國如何領導世界，川普連任之路也可能滿布荊棘。」

川普如何守護他的馬其諾防線？謝金河認為可觀察幾個指標，一是VIX恐慌指數不能再越過84.83的高點；二是，油價以WTI計，必須守住20美元，不能持續破底；三是，美元指數不能狂升，這次美元指數到102.992，美元衝高，新興國家的滙市會崩潰；四是，美股漲跌要收斂，價穩量縮是必要過程。

美國道瓊成份股都蹲下了，像波音從460跌到89美元，Exxon石油從101跌31.23美元，Disney從153.41跌到79.97美元，IBM從158.95跌到95美元，還有多數銀行股重挫，道瓊工業指數防守力已逐漸增強，「川普穩住股市，才能穩住美國人民的信心！」

謝金河表示，台灣的國家隊出來，國安基金宣示進場，台股周五上漲552點，把前一日下跌537點收復回來，市場恐慌也減輕不少。「面對這場史上罕見的大瘟疫，國家保護人民的角色備受期待與檢驗！川普現在面臨的正是他自己的馬其諾防線。」

(中時電子報)