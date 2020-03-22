新冠肺炎疫情擴散，台灣前後也限制醫護人員、公務員出境，但疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳遭爆2個醫師兒在本月4日、14日分別赴美遊玩，但由於上個月政府就針對醫護人員出國做出限制，加上近日疫情持續擴大，許多確診者都是出遊返國人士，引起不少人質疑。

對此張上淳表示，預定14日出國的兒子已取消行程，而4日出國的兒子在當時，台灣尚未將美國列入二級警示，因此符合資格，並未違反規定。

按衛服部醫事司2月23日在官網上公告「醫事人員出國規定」，限制醫事人員出國，限制對象將以醫院第一線直接與照護病患相關之醫事人員為主，診所任職者將不在限制之列。初步規劃，基於風險考量，中港澳地區將嚴格禁止前往，其他經指揮中心發布為旅遊警示地區則須報准。

另醫事司於2月27日在官網上更新「醫事人員出國規定」，自2月23日起至6月30日止，所有醫院之醫事人員及社工人員，除會議、公務或有特殊原因，經報准同意者外，不得前往中央流行疫情指揮中心公布之旅遊疫情警告、警示及注意地區。

該規定適用對象: 於醫院服務之醫事人員及社工人員，診所任職者不在此限。

限制地區：第三級旅遊警告地區，除特殊情形外，禁止前往(含轉機)，第一級旅遊注意地區、第二級旅遊警示地區報准後始得前往。

報准程序：因會議、公務或其他特殊原因，欲前往第三級旅遊警告地區，應報經衛生福利部同意；第一級旅遊注意地區、第二級旅遊警示地區應報經所屬醫院同意。

根據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於3月14日公布，即日起將美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州旅遊疫情建議提升至第二級警示(Alert)，其他州則列為旅遊疫情建議第一級注意(Watch)。

而張上淳說，預定14日出國的兒子已取消行程，而4日出國的兒子在當時，台灣尚未將美國列入二級警示，因此符合資格，並未違反規定。

綜上所述，張上淳預定4日出國的兒子，若要不違反規定，有幾種可能：

一，在診所任職，不是在醫院任職，因此不受限制。

二，如果在醫院任職，且前往第三級旅遊警告地區，有公務會議或其他特殊情形，已報准衛幅部同意。

三，如果在醫院任職，且前往第一級、第二級旅遊警示地區，已經報准所屬醫院同意。

四，如果在醫院任職，且當時美國未列任何等級的注意警示警告，則未違反任何規定。

既然張上淳預定3月4日出國的兒子，根據上述各種可能性，未違反任何規定，那麼有甚麼值得討論的？

但是必須注意，同樣地情況，中央疫情指揮中心14日始宣布將西班牙列為第三級警告地區，中和里長於3月10日出遊西班牙時，西班牙只是第一級注意或是第二級警示地區，也是合法出遊，返回台灣居家檢疫或自主健康管理14天即可。中和里長卻被罵得不堪入耳，相較於張上淳的兒子，中和里長顯然被網路糟蹋霸凌超過應負擔的責任。

網友也認為，「綠衛兵怎麼批鬥里長的，不要想裝死」、「綠共打到自己人，笑死」、「之前批里長的，就很莫名」、「里長說法一模一樣被罵到死全家」、「817怎麼敢噴顏色正確的人啦」、「雙標仔再開槍會打到自己人」、「綠衛兵連一個屁都不敢放，繼續檢討里長」。

(中時電子報)